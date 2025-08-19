バッテリィズのエースが１８日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で、キングコング西野亮廣の言葉に大感激。「やっぱりすごいですね」と握手を求めた。この日は「お笑いの未来を考える会」として芸人達がそれぞれの意見を発表。その中でエースは勝ち負けを問わないネタ番組を増やして、埋もれている芸人達をもっと知って欲しいと訴え。インディーズライブにも吉本芸人は出られないため「ちっちゃいライブを増やして欲しい」と