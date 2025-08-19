艦上でわざわざ調印式をした意味とは1945年、今から80年前の8月15日、日本は戦争に負けました。そこから約半月後の9月2日、東京湾に停泊した戦艦「ミズーリ」の艦上で日本の降伏文書の調印式が行われ、日本の降伏が決定しています。【90年代まで現役！】これが、湾岸戦争で艦砲射撃を行う「ミズーリ」です（画像）この調印式はなぜ、戦艦「ミズーリ」を使い、艦上で行われたのでしょうか。この「ミズーリ」という戦艦の艦生と