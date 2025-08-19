スマートカーの普及が進む中国では、販売される新車の2台に1台以上がADASを搭載している。写真は自動運転システムのテスト走行の様子（小鵬汽車のウェブサイトより）【写真】国務院新聞弁公室での記者会見に臨んだ中国公安省交通管理局の王強局長。スマートカーの販売が急拡大している中国で、搭載された先進運転支援システム（ADAS）に関連した交通事故が増えている。背景には（スマートカーの高機能ぶりをうたう）自動車メーカー