今日19日、気象庁はこの先の3か月予報(9月〜11月)を発表しました。気温は、9月から10月にかけて「平年より高い」予想です。残暑は長引く見通しで、秋の訪れが遅くなるでしょう。また、10月は太平洋側を中心に、降水量は平年よりも多くなる見込みです。秋雨や台風による大雨に注意が必要です。予想される海洋と大気の特徴今日19日、気象庁はこの先の3か月予報(9月〜11月)を発表しました。上の図は、予想される海洋と大気の特徴を示