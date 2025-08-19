NPB(日本野球機構)は19日の公示を発表。楽天は伊藤裕季也選手を1軍登録しました。伊藤選手は昨季終盤に得点圏打率4割超えと存在感を見せていましたが、今季46試合に出場し、打率.222、1本塁打7打点、得点圏打率も.192と結果を残せていません。今回、7月30日以来の再昇格となり、このチャンスをつかむことができるか注目です。