プロ野球・ソフトバンクは19日、今宮健太選手を1軍登録しました。今宮選手は6月10日の巨人戦に5打数4安打と好調を見せていましたが、6月14日のDeNA戦にスタメン出場すると、5回の第3打席で3球目をフルスイングすると顔をゆがめました。その後も打席に立ち続けましたが、5球目をファウルにしたところで腰付近を押さえ、そのまま交代となっていました。ここまで34試合に出場し、1本塁打、9打点、打率.236を記録しています。