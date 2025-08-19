沖縄付近にある熱帯低気圧が台風に発達する可能性は低くなりました。ただ、奄美地方ではあす20日にかけ激しい雨が降る見込みで、土砂災害に十分な注意が必要です。 気象台によりますと、沖縄付近にある熱帯低気圧は、ゆっくりと北に進んでいます。中心気圧は1010ヘクトパスカルで、台風に発達する可能性は低くなりました。 奄美地方ではあす20日にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みです。19日午後3時までの1時間に与