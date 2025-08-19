◇第107回全国高校野球選手権準々決勝横浜７―８県岐阜商（2025年8月19日甲子園）準々決勝で敗れた横浜の村田浩明監督（39）は「勝った方が強い。負けて悔しいですけど、県岐阜商さんにはこれから頑張ってほしい」と、勝者にエールを送った。4点差を追いつき、延長10回タイブレークでは先に3点を勝ち越した。ところがその裏、同点にされてしまった。村田監督は「あそこは守らないといけなかった」と、振り返った。