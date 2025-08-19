鹿児島の特産品を集めた物産展が19日から、鹿児島市の山形屋で始まりました。集中豪雨の影響を受けた企業も自慢の一品を販売しています。 鹿児島市の山形屋で始まった「南の宝箱鹿児島ふるさと物産展」。16回目の今回は、県内23の市と町から55社・およそ1800点が販売されています。 甘辛く煮込んだ黒豚がとろける志布志市の「角煮弁当」に、タカエビを贅沢に盛り付けた鹿屋市の「タカエビ丼」。鹿児島ならではのグルメが並びます