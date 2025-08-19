デュッセルドルフ(ドイツ2部)所属のMFアペルカンプ真大が18日、DFBポカール1回戦のシュバインフルト(3部)戦にトップ下で先発出場し、2ゴール1アシストの大活躍を果たした。チームは4-2で勝利し、2回戦進出を決めた。前半は0-1とリードされてハーフタイムを迎えたデュッセルドルフだったが、後半に一気にひっくり返した。まずは後半21分、右サイド攻撃からアペルカンプが同点ゴールを奪うと、同23分にFWセドリック・イッテン