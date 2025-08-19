気象庁気象庁は19日、秋（9〜11月）の3カ月予報を発表した。平均気温は全国的に平年より高い見込みで、暑さが和らぐのに時間がかかりそうだ。当面は熱中症対策が求められる。降水量は多くの地域で、ほぼ平年並みの予想となっている。気象庁によると、今夏（6〜8月）の日本の平均気温は、過去最高になる可能性が高い。偏西風が北寄りを流れ、暖かい空気に覆われやすい状態が続き、9〜10月も全国で気温が高くなる。11月に入って