「全国高校野球選手権・準々決勝、県岐阜商８−７横浜」（１９日、甲子園球場）センバツ王者の横浜が大激闘の末、十一回にサヨナラ負けを喫し、春夏連覇の夢が絶たれた。試合後、村田監督は涙を流す選手を見つめながら「負けて悔しい出すけど、相手の県岐阜商さんに頑張っていただきたい」と相手をたたえた。敗戦には「詰めることができなかった監督としての責任だと思います」と語った。４点ビハインドを追いつき、九回と