フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。妹さんが撮影した、最近の私服スタイルをInstagramで公開しました。【写真を見る】【 中川安奈 】「もうすぐ夏が終わっちゃう！」 妹が撮影したノースリーブの私服スタイルをInstagramで公開中川さんは、「最近の私の私服もうすぐ夏が終わっちゃう！ということでノースリーブ選びがちになってます笑」というコメントと共に、妹さんが撮影した写真を投稿。カ