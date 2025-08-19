１９日の東京株式市場は方向感の定まらない地合いで、日経平均は朝方は高く始まったものの、その後は値を消す展開となり、結局マイナス圏で引けている。 大引けの日経平均株価は前営業日比１６８円０２銭安の４万３５４６円２９銭と３日ぶり反落。プライム市場の売買高概算は１９億８１５２万株、売買代金概算は５兆７８０億円。値上がり銘柄数は１０５５、対して値下がり銘柄数は５１１、変わらずは５４銘柄だった。