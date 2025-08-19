「全国高校野球選手権・準々決勝、県岐阜商８−７横浜」（１９日、甲子園球場）センバツ王者の横浜が大激闘の末、十一回にサヨナラ負けを喫し、春夏連覇の夢が絶たれた。４点ビハインドを追いつき、九回と十回には内野５人シフトの奇策で甲子園をどよめかせた。いずれもピンチを耐えたが、十一回に力尽きた。十一回２死一、三塁から４番・坂口に左前適時打を打たれた瞬間、奥村頼はひざに手をついて涙。中堅手の主将・阿部