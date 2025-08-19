アジア・コモディティ騰落率ランキング＝08/19営業日時点＝ 上海ゴム 0.34％ 上海銅 -0.17％ 大連ポリエチレン -0.24％ 大連とうもろこし -0.32％ 上海重油 -0.74％ 上海異形鉄筋 -0.91％ ＊数値は前日比％