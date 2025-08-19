きょうも全国的に厳しい暑さとなり、埼玉県熊谷市では38℃を記録しました。気象庁は先ほど、来月以降も気温が下がらず、秋の深まりが遅れるとの見通しを示しました。記者「熊谷駅前です。朝から強い日差しが照りつけていて、気温もどんどん上がっています」きょうも東北から九州にかけて各地で猛暑日となり、埼玉県熊谷市などで38℃台、前橋市や甲府市などでも37℃を超える気温を観測しました。「ここ（前橋市）41℃ぐらいになった