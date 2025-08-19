NVIDIAは8月19日、対象のNVIDIA製品の単体販売や搭載製品の購入で『ボーダーランズ4 スタンダードエディション』を付与するバンドルキャンペーンを開始した。1人につき1コードまで。NVIDIA、対象GeForce製品購入に『ボーダーランズ4』バンドルキャンペーンNVIDIA GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070搭載のデスクトップPCや単体製品、またはGeForce RTX 5090 Laptop GPU、RTX 5080 Laptop GPU、RTX 5070 Ti Laptop GPU、RTX 507