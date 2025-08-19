農林水産省公式インスタグラムで、職員の1日を紹介した2025年8月5日の投稿が波紋を広げている。職員の退勤時間が22時と、定時を大幅に過ぎていることに注目が集まり、驚きや心配など、さまざまな意見が寄せられた。農水省は、投稿はイベントへの来場呼びかけを目的に制作したものであり、「残業しているということが忙しさの表現になるかなと思って作ったのですが、想定していない反響だった」とした。反響さまざま「22時って早い