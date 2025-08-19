お笑いタレント・ほんこん（62）が19日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、電動キックボード利用者に当て逃げされたと報告した。ほんこんは「最近気になる電動キックボード車、バイク運転の際危険です」と切り出すと「横断歩道、歩道を歩いている時ぶつかりました後ろから踵（かかと）轢かれました次から通報します」と報告。また「逆行するわ信号無視するわ無法者が横行何とか出来んか」と嘆いた。さらに「