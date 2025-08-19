JR西日本グループは2025年8月19日正午、大阪・関西万博を記念した交通系ICカード「万博ICOCA」を発売した。限定販売数を大幅に超える待機人数の数に、SNSでは困惑の声が相次いでいる。記念ICOCAとフォトフレームセットで3200円19日に発売となった「2025 大阪・関西万博 記念ICOCA・フォトフレームセット」は、ICOCA のキャラクター「カモノハシのイコちゃん」と 「ミャクミャク」が大阪・関西万博をきっかけに出会い、仲良くなった