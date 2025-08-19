香川県高松市庵治町の砂浜で、身元不明の遺体が見つかりました。 警察によりますと、きょう午前11時半ごろ、高松市庵治町の兜島南東側の砂浜で、身元不明の遺体が見つかりました。遺体は、年齢20～60歳くらいの男性で身長約175cm、トランクスと靴下のみを着用していたということです。警察が身元を調べています。