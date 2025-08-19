日本野球機構（NPB）から19日に公示が発表され、阪神のジェレミー・ビーズリー投手（29）、栄枝裕貴捕手（27）、井坪陽生外野手（20）の3選手が出場選手登録された。きょう19日の中日戦での先発を見込まれていた、ジョン・デュプランティエ投手（31）が、18日に下肢の張りのため出場選手登録を抹消。長坂拳弥捕手（31）も同日に登録を外れていた。