エムアップホールディングスがこの日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。上限を１５万株（自己株式を除く発行済み株数の０．４２％）、または３億円としており、取得期間は８月２０日から２９日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とすることや株主還元の拡充、資本効率の向上を目的としている。 出所：MINKABU PRESS