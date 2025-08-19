ONE OR EIGHTが、新曲「Young & Reckless」（読み：ヤングアンドレックレス）と「BET YOUR LIFE」（読み：ベットユアライフ）の2作品を連続リリースする。 （関連：日本のボーイズグループが世界で活躍するために必要なものONE OR EIGHTが語る、“突き詰める”という挑戦） 8月29日に配信リリースされる第1弾楽曲「Young & Reckless」は、『Like a kid』（あの頃のように）をコンセプトに