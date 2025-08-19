パワーソリューションズがこの日の取引終了後、１５万株の立会外分売を実施すると発表した。より多くの株主に株主優待の獲得機会を提供すること、並びに株式の分布状況の改善及び日々の出来高と流動性の向上を図るのが狙い。分売予定期間は８月２６日～２８日で、分売値段は分売実施日の前営業日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する予定。なお、買付申込数量の限度は１人につき３０００株（売買単位