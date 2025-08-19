【北京共同】中国共産党の対外交流部門、中央対外連絡部（中連部）は19日、馬輝副部長が18日に北京で日本の政財界の視察団と面会し、日中関係について意見交換したと発表した。建設的で安定した関係を構築し、両国の平和と友好、協力の未来を切り開く努力をすることに日本側が賛同したとしている。中連部を巡っては劉建超部長が当局に拘束されたと米紙が9日に報じた。孫海燕副部長も拘束されたと一部で報じられたが、中連部は