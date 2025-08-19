北海道・知床半島の羅臼（らうす）岳（１６６０メートル）で登山客の会社員曽田圭亮さん（２６）（東京都墨田区）がヒグマに襲われて死亡した被害で、曽田さんの遺留品に付着していた体毛のＤＮＡ型が、現場付近で駆除されたクマの親子３頭のうち、母グマのものと一致したことが分かった。道警などの発表によると、曽田さんは１４日午前１１時頃、友人とともに下山していたところをヒグマに襲われ、登山道脇の茂みに引きずり込