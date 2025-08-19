◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝県岐阜商８×―７横浜＝延長１１回タイブレーク＝（１９日・甲子園）とてつもない大激戦だった。４―４で延長タイブレークに突入し、１０回は互いに３点を取り合うまさかの展開。１１回に県岐阜商が劇的なサヨナラ勝ちでベスト４進出を決めた。県岐阜商３番手の和田聖也が１１回を無失点に抑えた裏の攻撃。２死一、三塁から４番・坂口路歩が左前へサヨナラ打。センバ