「アラスカ米ロ首脳会談」がウクライナ停戦合意案を出せずに終わり失望させるという反応が続いている。トランプ米大統領も自ら「ノーディール」という表現を使った。２０１９年２月にベトナム・ハノイで開催された２回目の朝米首脳会談でもそうだった。世界の数百人の取材陣が集まって大きな関心を集めたが、北朝鮮の非核化談判はいかなる合意も引き出すことができなかった。６年前のハノイ会談と今回のアラスカ会談は一見似ていた