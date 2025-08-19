相手に印象を残す人は何が違うか。営業コンサルタントの菊原智明さんは「出会った時の印象がよくないと、その後詳しい話を聞こうとは思わない。そのことを熟知している稼げる営業は、どう伝えたらいいかを徹底的に考えて準備し、出会いの一瞬でお客様の心をつかんでいる」という――。※本稿は、菊原智明『決定版 「稼げる営業」と「ダメ営業」の習慣』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／SetsukoN※