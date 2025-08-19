アメリカがウクライナの「安全を保証する」として欧州各国に示した具体案について、アメリカメディアが報じました。米軍の派遣は含まれておらず、欧州各国が派遣する平和維持部隊への軍事支援にとどめるとしています。18日に行われたトランプ大統領と欧州各国の首脳らとの会談では、ウクライナの「安全を保証する」方策についても協議が行われました。アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、アメリカが提示した