NPB(日本野球機構)は19日の公示を発表。ロッテはこの日の楽天戦に先発登板する木村優人投手を登録しました。霞ケ浦高からロッテに入団した2年目の20歳右腕・木村投手。今季1軍デビューを果たすと、リリーフ起用に応える中で無失点のイニングを重ねます。5ホールドと1セーブも記録するなか先発転向。4度の先発含む18試合に登板し、防御率2.57としています。