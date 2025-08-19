俳優の溝端淳平（36歳）が、8月18日にテレビ朝日の公式YouTubeで公開された「激レアさんを連れてきた。」未公開トークに出演。回転寿司に激ハマりして、「週に多い時は4回くらい」行っていると語った。連続ドラマ「リベンジ・スパイ」に出演している溝端淳平が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。溝端は最近、回転寿司に激ハマりしているそうで、「ちょうどコロナの時に、なるべくあの、店員さんと接せずに自分の時間で食べら