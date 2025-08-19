横浜―県岐阜商第107回全国高校野球選手権は19日、甲子園球場で第13日が行われた。春夏連覇を目指す横浜（神奈川）と県岐阜商（岐阜）の準々決勝第3試合は壮絶な一戦に。ネットでも目が離せないファンが続出した。準々決勝の第3試合がとてつもない大激戦となった。先制した県岐阜商が加点し4-0とリードしたが、6回に横浜が3点返すと8回に同点に追いつき、試合はそのままタイブレークの延長に突入した。10回表に横浜が3点を