「プリン・ア・ラ・モード パフェ」ホテルニューグランドは、9月1日〜10月15日までの期間限定で「プリン・ア・ラ・モード パフェ」を販売する。戦後の接収時代に、滞在をしていたアメリカ人将校夫人に喜んでもらいたいという想いで創作した「プリン・ア・ラ・モード」は、同ホテル発祥のデザート。パフェスタイルにアレンジした同商品は2022年から毎年期間限定で販売をしており、今年も消費者からの再販の要望を受け、より美しく贅