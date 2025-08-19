お笑いタレント三又又三（58）が18日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。千葉県内の不動産会社で働くことになった経緯を明かした。三又は水道橋博士とともに出演。博士から「不動産屋さんになるっていうこと自体が、自分が興味のある仕事をしているわけじゃないじゃない。たまたま拾われただけじゃない」と語った。三又は「たまたまですね。たまたまイベントをいただいて。僕がそのとき家がなくて、