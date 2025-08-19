五穀豊穣を願う石川県輪島市門前町の「黒島天領祭（くろしまてんりょうさい）」が、18日までの2日間開かれました。地震で建物の下敷きとなった神輿が、兵庫県の宮大工の協力で修復され、2年ぶりに町を練り歩きました。輪島市門前町黒島町で毎年8月に開かれる「黒島天領祭」は、北前船で栄えた黒島町が江戸幕府の天領になったことを記念する祭りで、輪島塗に金箔が施された豪華な曳山と神輿が町を練り歩きながら海の安全や五穀豊穣