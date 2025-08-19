後悔のない人生を送るにはどうしたらいいか。医師の和田秀樹さんは「やりたいことに存分にお金を使えば、人生の最晩年に寝たきりになったとしても、そのときどきの楽しさを繰り返し味わえる極上の思い出ができるはずだ」という――。※本稿は、和田秀樹『どうせあの世にゃ持ってけないんだから 後悔せずに死にたいならお金を使い切れ！』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／lucigerma※写真はイメ