１７日、大阪・関西万博の中国パビリオンで行われた中国国際航空の特別イベント「ＡＩＲＣＨＩＮＡＤＡＹ」。（東京＝新華社記者／岳晨星）【新華社大阪8月19日】中国国際航空は17日、大阪・関西万博の中国パビリオンで特別イベント「AIRCHINADAY」を開催した。インタラクティブ体験や心温まるストーリーを通じて「空の懸け橋」としての企業の使命と役割を示し、世界各地の入場者約1万2千人が参加した。中国の航空投資