パイレーツとブルージェイズの一戦で一触即発の事態に(C)Getty Imagesパイレーツとブルージェイズの一戦で、乱闘寸前の騒ぎが起きた。パイレーツのトミー・ファムのバットフリップを巡って、両軍がベンチから飛び出し、場内は一時騒然となった。【動画】バット放り投げで！？一触即発のムードになった問題のシーン問題のシーンはパイレーツが3−2とリードして迎えた7回一死一、二塁、ファムがブレンドン・リトルから四球を選ん