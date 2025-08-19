韓国製アニメーション映画「キング・オブ・キングス」が、韓国で観客動員数100万人を突破した。 【写真】声優をつとめたイ・ビョンホン 映像振興委員会の映画館入場券電算データベースによると、「キング・オブ・キングス」は、6日に1万1582人を動員。累積観客数は106万148人となった。 これは、韓国のアニメーション映画史上3位となる記録で、「庭を出ためんどり」（222万人）、「愛のハチュピ