アイドルグループ「#Mooove!（むーぶ）」の元メンバーで、タレントの石原さき（18）が19日、自身のインスタグラムを更新。「法令に抵触する重大な違反行為」などでグループを脱退後、初となるSNS更新で声明文を出し、改めて謝罪した。 【写真】グラビアアイドルとしても活動していた 石原に関しては、6月に「#Mooove!」の運営から「このたび、メンバーの石原さきにつきまして、事務所規定およ