あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「シュルレアリスム」の略語は？「シュルレアリスム」の略語はなんでしょうか？ヒントは、現実ではありえないような変わった状況を表す言葉です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「シュール」でした！シュールとは、現実と夢、または現実と非現実が