◇出場選手登録【阪神】ビーズリー投手、栄枝裕貴捕手、井坪陽生外野手【ヤクルト】石山泰稚投手【中日】大島洋平外野手【ソフトバンク】今宮健太内野手【日本ハム】達孝太投手【ロッテ】木村優人投手【楽天】伊藤裕季也内野手【オリックス】川瀬堅斗投手、西川龍馬外野手◇同抹消なし