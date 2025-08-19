激辛料理専門家として多数のメディアに出演し活躍する金成姫（きむそんひ）さん。激辛料理を紹介しているインスタグラムは、一面真っ赤で食欲をそそる。実は、数々の食にまつわる資格を持ち、メディア出演だけでなく、商品プロデュースやライターとしても幅広く活動している人物なのだ。激辛料理専門家になったきっかけや、今の地位を確立するまでのキャリアなどなど、気になるところを深掘りして聞いてみた。◆辛さの「英才教育」