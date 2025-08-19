STARTO ENTERTAINMENT所属にジュニア16人グループ・少年忍者の単独コンサート「少年忍者 LIVE 2025 This is 忍者」が8月14日〜31日まで、東京・Kanadevia Hallで開催している。‘25年2月に行われたジュニアグループ再編など経て、少年忍者はメンバーが21人から16人へと変わり、現体制になってから初のステージとなる。今回のコンサートは織山尚大、川粼皇輝、元木湧、ヴァサイェガ渉、長瀬結星の5人が中心となって構成・演出