◇第107回全国高校野球選手権準々決勝横浜７―８県岐阜商（2025年8月19日甲子園）横浜が延長11回タイブレークの末にサヨナラ負け。春夏連覇の夢が消えた。サヨナラ負けの瞬間、主将の阿部葉太（3年）は守備位置で腰を折り、大粒の涙を流した。2年生で名門・横浜の主将を背負い。これまでどんな戦いの中でも冷静で、常にリーダーシップを発揮してきた男の涙。ネットでも「阿部主将が泣いてて俺は…俺は…」「阿部く