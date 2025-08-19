タレント・水道橋博士（62）が18日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。本を出す度に激賞してくれる人物を明かした。この日はお笑い芸人の三又又三とともに出演。水道橋は「三又、この店か。いや、俺もう11回目だからね」としみじみ。「最多記録だと思いますよ。オーナーの秋元康さんには会ったことがない、この店で」と笑った。これに、三又は「僕もあの秋元康さんって、本当にいるんです