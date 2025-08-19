お笑いコンビとろサーモン・久保田かずのぶ（45）とウエストランドの井口浩之（42）が18日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（火曜深夜2・34）に出演。賞レース優勝時の副賞について話した。副賞が「ハワイ旅行」だったことがある久保田は、「全部売った。旅行券、金にした」と告白。「東京〜大阪 ヘリコプター片道券」をもらったことがある井口も、「Mー1優勝した時にあったんですけど。怖いじゃないですか